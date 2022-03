Disc-Golf-Parcours in Schwerin eingeweiht : Oberbürgermeister Badenschier testet den Trendsport

Vier Jahre hat es von der Idee bis zur Umsetzung gedauert. Jetzt konnte die Trendsport-Anlage im Freizeitpark Neu Zippendorf offiziell eröffnet werden.

Schwerin | Eine Frisbeescheibe und ein Fangkorb. Mehr braucht es nicht, um eine Partie Disc-Golf zu spielen. Den Trendsport aus Amerika kann man mittlerweile auch in Schwerin ausüben. Im Sport- und Freizeitpark Neu Zippendorf ist die neueste von drei Anlagen in Mecklenburg-Vorpommern zu finden. Zwei weitere stehen in Rostock und Greifswald. Vier Jahre hat es ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.