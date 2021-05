Wasserschutzpolizei Schwerin : Doreen Betke ist die neue Leiterin

Die zehn Fragen stellen wir Doreen Betke. Sie ist die erste Frau, die eine Wasserschutzpolizeiinspektion in MV leitet.

Schwerin | Seit wenigen Tagen ist sie das neue Gesicht der Wasserschutzpolizeiinspektion in Schwerin und damit auch die erste Frau auf einem solchen Posten, die Polizeihauptkommissarin Doreen Betke. Viele Jahre war sie bei der Wasserschutzpolizei in Rostock tätig, nun zieht es die 42-Jährige an den Schweriner See. Ganz wird die gebürtige Sachsen-Anhalterin ihre ...

