Holthusen : Dorfstraße wird voll gesperrt

Autofahrer aus Holthusen müssen ab Mittwoch einen langen Umweg in Kauf nehmen.

Holthusen | In Holthusen wird die Dorfstraße in der kommenden Woche voll gesperrt. Grund sind Bauarbeiten im Zuge der Erschließung des neuen Wohngebietes. Die Arbeiten dauern von kommenden Mittwoch bis zum Donnerstag in der Folgewoche an. Autofahrer müssen im Zuge der Sperrung einen rund elf Kilometer langen Umweg über Warsow in Kauf nehmen. Aus Schwerin kommend ...

