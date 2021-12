Dreiste Aktion in Plate : Diebe wollten mit Funkwellen Autos stehlen

Erst über seine Überwachungskamera bekommt Sven Bauer etwas über den Vorfall direkt vor seiner Haustür mit.

Plate | Sie kommen mitten in der Nacht und brauchen nur wenige Sekunden, um das Auto in der Einfahrt aufzubrechen. Schnell, geräuschlos und mit einfachster Technik. Was sich wie aus einem Krimi anhört, passierte vergangene Woche direkt vor der Hauseingangstür von Sven Bauer aus Plate. Unbekannte versuchen mit einem Funkwellenverlängerer die Signale seiner Aut...

