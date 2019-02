Schwerin : Drogendealer sitzt in U-Haft

So dicke Fische gehen der Polizei in Schwerin eher selten ins Netz. Und dann hat der Zufall noch eine Rolle gespielt. Denn ursprünglich wollten die Beamten in Lankow nur eine zu schnell fahrende Nobelkarosse stoppen.

von dpa

22. Februar 2019, 10:13 Uhr

Das Fahrzeug war mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit aufgefallen. Die Kontrolle des 32-jährigen Fahrers, der aus dem Raum Schwerin stammt, ergab aber noch schwerwiegendere Delikte. Der Mann ist ein mutmaßlicher Drogendealer. „In seinem Auto fanden sich neben 300 000 Euro Bargeld auch größere Mengen Rauschgift, darunter ein Kilogramm Marihuana“, wie Oberstaatsanwältin Claudia Lange gegenüber der SVZ sagte. Doch nicht nur in seinem Auto hatte der Mann Drogen gebunkert. Auch in seiner Wohnung und im Garten fanden die Beamten weitere Beweismittel. Darunter waren unter anderem drei Kilogramm Amphetamine.

Der Mann wurde festgenommen. Noch am Freitag erließ das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft. Dem mutmaßlichen Dealer blüht bei Verurteilung mindestens ein Jahr Haft. Es könnte allerdings auch bis zu 15 Jahre hinter Schloss und Riegel geben. Die Fahrt mit heißen Reifen und heißer Ware war wohl nicht seine beste Idee.