Schwerin : Ehrenamtsmesse zeigt Möglichkeiten zur Beteiligung

Die Veranstaltung findet am 3. Februar statt.

Schwerin | Unter dem Motto „Gutes tun in Schwerin“ können sich Interessenten am Donnerstag, 3. Februar, über die Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements in Schwerin informieren. In der Zeit von 14 bis 16 Uhr findet im Seniorenbüro des Fachkreises EiS – Ehrenamt in Schwerin in der Wismarschen Straße 144 die Ehrenamtsmesse statt. Weiterlesen: Schweriner Ze...

