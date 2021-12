Wichtiges Bauwerk im Stadtzentrum : Ein Dom für alle Schweriner

Das 850. Jubiläum des Gotteshauses hat trotz Corona-Beschränkungen mit vielen Veranstaltungen gezeigt, wie wichtig den Menschen dieses Haus ist – auch als kultureller Ort und Begegnungsstätte.

Schwerin | Kurz nachdem die Türen des Domes geöffnet werden, brennt die erste kleine Kerze. Sie steckt in einer Schale, die mit Sand gefüllt ist. Sie brennt als Erinnerung an einen Verstorbenen, an einen Kranken, an liebe Menschen, die Hilfe oder gute Gedanken brauchen. Die Lichter brennen als Dank und als Hoffnungsträger und zeigen auf leise Weise, wie wichtig ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.