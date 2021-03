Schwerin : Ein Viertel der Kitas und Grundschulen geimpft

Mobile Teams geben Personal ersten Corona-Schutz – Impfungen der über 80-Jährigen beim Buchstaben „M“

Schwerin | In das Impfgeschehen in Schwerin kommt weitere Bewegung. Die Stadt hat am Freitag damit begonnen, das Personal in Kitas und Grundschulen, das zur Priorität 2 gehört, gegen das Coronavirus zu impfen. Drei mobile Impfteams waren im Einsatz. Neben den Beschäftigten der Friedensschule, der Heinrich-Heine-Grundschule und der Grundschule Mueßer Berg bekamen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.