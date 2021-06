„Design zum Gebrauch“ gibt auf : Ein beliebtes Schweriner Schaufenster wird leergeräumt

Birgit Dürr gibt nach 25 Jahren ihr Einrichtungsgeschäft „Design zum Gebrauch“ in der Innenstadt auf. Auch beim Abschied achtet sie auf Design und Stil.

Schwerin | Kaum ein Schweriner ist in den vergangenen Jahren an dem Schaufenster am oberen Ende der Friedrichstraße vorbeigekommen, ohne einen Blick auf die Designermöbel darin zu werfen. Wer dann auch noch das Preisschild erspähte, wunderte sich nicht selten. Ein Hocker für 1500 Euro? Die Möbel im Geschäft „Design zum Gebrauch“ sind bis zuletzt immer hochwertig...

