Aufhebung der Corona-Regel : Einkaufen jetzt ohne 2G in Schwerin möglich

Der Kundenansturm auf die Läden hielt sich trotz der Aufhebung der Regel am Sonnabend in Grenzen.

Schwerin | Shoppen ohne die 2G-Regel ist seit Sonnabend auch in MV möglich. Pflicht ist jetzt nur noch die FFP2-Maske beziehungsweise die medizinische Maske in Supermärkten. In Schwerin hielt sich der Kundenansturm auf die Läden aber in Grenzen. Die großen Center waren zwar gut gefüllt, ebenso die Fußgängerzone. Doch das Einkaufsverhalten habe sich nicht grundle...

