Schwerin : „Endlich shoppen, Mode anfassen und anprobieren!“

Einzelhändlerin Silvia Bruns kann ihren Laden wieder öffnen und hofft auf baldiges Ende des Lockdowns

Schwerin | „Kommen Sie herein, wir haben noch freie Termine“, steht an der Eingangstür des Fachgeschäfts „Feeling Mode am Grünen Tal“ im Köpmarkt-Center. Zwei Kunden dürfen zeitgleich in den Laden, so dass auch Unangemeldete eine Chance haben, neue Jacken, Mäntel, Röcke, Hosen oder Blusen anzuprobieren, sich beim Kauf beraten zu lassen. Sylvia Berg will die Chan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.