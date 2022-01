Marienplatzgalerie Schwerin : Ernstings Family eröffnet neue Filiale – und gibt 20 Prozent Rabatt

Nach Umgestaltung: Das Modehaus für die ganze Familie zeigt sich ab 17. Januar in neuem Design auf größerer Verkaufsfläche.

Schwerin | Größer, schöner und freundlicher: Unter diesem Motto eröffnet am 17. Januar die Modekette Ernstings Family ihre neue Filiale in der Marienplatzgalerie in Schwerin in neuem Design. Das Unternehmen verspricht nach der Umgestaltung noch mehr Shoppingfreude, viele neue Trendthemen und Spielwaren auf rund 245 Quadratmetern Verkaufsfläche. Das Geschäft zieh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.