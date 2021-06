Lockerungen bei Testpflicht : Erste Corona-Testzentren in Schwerin schließen

Für Restaurants, Friseure und Museen sind seit Freitag keine Corona-Tests mehr nötig. Die Nachfrage in den 25 Schweriner Testzentren bricht ein.

Schwerin | Termine werden storniert oder gar nicht erst abgesagt, auch die langen Warteschlangen vor der Löwenapotheke am Grunthalplatz sind Geschichte. Die Nachfrage nach Corona-Tests in Schwerin ist deutlich eingebrochen. Grund sind die neuen Lockerungen der aktuellen Corona-Verordnung. Diese zielen vor allem auf die Testpflicht ab. So muss seit Freitag bei ei...

