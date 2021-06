Erzieherin Brigitte Krüger quittiert nach 39 Dienstjahren ihren Dienst als Erzieherin.

Holthusen | Die Sonne scheint, Kinder spielen fröhlich im Hof. Brigitte Krüger schaut ungewohnt traurig.Es ist ihr letzter Tag in der Kita „Gänseblümchen“ Holthusen. Die Erzieherin geht in den Ruhestand, in den vergangenen Wochen hatte sie bereits Urlaub. An diesem Morgen wurde sie jedoch noch einmal von zu Hause abgeholt und mit einem musikalischen Programm und ...

