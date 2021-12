Schwerin : Fahrgast griff Kontrolleure mit Reizgas an

Weil er keinen Beförderungsschein für seinen Hund und sein Fahrrad hatte, musste ein 49-Jähriger in Schwerin die Straßenbahn verlassen. An der Haltestelle soll er zwei Kontrolleure attackiert haben.

Schwerin | Ein 49-Jähriger soll Fahrkarten-Kontrolleure mit Reizgas angegriffen haben. Nach Angaben der Polizei war der Schweriner am Montag mit der Straßenbahn von Lankow in Richtung Innenstadt unterwegs. Weil er für seinen Hund und sein Fahrrad keine Beförderungsscheine habe vorweisen können, hätten ihn die Kontrolle an der Haltestelle Robert-Beltz-Straße der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.