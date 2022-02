Wohnen in Schwerin : Suche nach behindertengerechter Wohnung lässt Familie verzweifeln

Seit drei Jahren suchen Noha und Mohamed Kodra ein geeignetes Zuhause für sich und ihre drei Kinder – zwei davon haben Pflegegrad fünf. Der Alltag in ihrer jetzigen Plattenbau-Wohnung birgt viele Hürden.

Schwerin | Eine Treppe, acht Stufen. Jede ist 18 Zentimeter hoch. Der Aufstieg in dem Plattenbau an der Schleswiger Straße in Schwerin wird für Familie Kodra jeden Tag zur Tortur. Mangels Fahrstuhl müssen Noha und ihr Mann Mohamed ihre beiden schwerbehinderten, pflegebedürftigen Kinder jeden Tag über diese acht Stufen tragen. Sohn Morhef, 45 Kilo, und Tochter Ol...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.