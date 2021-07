Neue Attraktion im Zoo Schwerin : Rote-Liste-Zentrum feierlich eröffnet

Neben Löwen finden im neuen Aushängeschild des Schweriner Zoos weitere, vom Aussterben bedrohte Tiere ein neues Zuhause. Dazu zählt auch die Moore Baumschnecke, die in freier Wildbahn bereits nicht mehr existiert.

Schwerin | Vor fünfeinhalb Jahren schrieb Jonathan aus Berlin einen Brief an das Schweriner Stadtoberhaupt. „Lieber Bürgermeister, danke, dass Du Löwen nach Schwerin holst. Ich besuche grade meine Oma in Zittow. Kannst Du auch den Zoo in Berlin bitten, Löwen zu holen?", schrieb der damals Fünfjährige. Seitdem hing der Brief an der Pinnwand im Büro vom Schweriner...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.