Feuerwehr Schwerin : Brandalarm im Schweriner Rathaus

Am späten Freitagabend löste ein Brandmelder im Rathaus am Markt aus. Die Berufsfeuerwehr rückte mit einem Löschzug aus.

Schwerin | Nach einem Brandalarm im Schweriner Rathaus suchte die Berufsfeuerwehr am Abend mit einem Löschzug nach einem möglichen Brandherd in der Altstadt. Einsatzkräfte mit Atemschutzgeräten suchten im Rathaus nach der Ursache für den Alarm. Am Ende wurde ein fehlerhafter Brandmelder im Konferenzraum im Erdgeschoss als Quelle ausgemacht. Warum das Ge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.