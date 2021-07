Feuerwehr versichert : Schwerin auf Katastrophenfall vorbereitet

Führungsstab und Einsatzkräfte üben regelmäßig. Nach der Flut im Westen wird der Hochwasserschutz überprüft.

Schwerin | Telefone und Laptops auf dem Tisch, Karten und Einsatzpläne an der Wand. So sieht der Raum aus, in dem im Falle eines Falles der Führungsstab der Schweriner Berufsfeuerwehr tagt. „Jeder kennt seine Aufgaben“, sagt Simon Küpper, zuständiger Sachbearbeiter für den Katastrophen- und Zivilschutz. Beim jüngsten Hochwasser in Westdeutschland hatte es Kritik...

