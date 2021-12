Feuerwehreinsatz in Schwerin : Großbrand im Stadtteil Wüstmark

Die Einsatzkräfte sind am Mittwochnachmittag zum Schweriner Stadtteil Wüstmark ausgerückt. Es wird versucht den Großbrand schnellstmöglich zu löschen.

Schwerin | Die Schweriner Berufsfeuerwehr ist aktuell mit einem Großbrand im Stadtteil Wüstmark beschäftigt. Mehrere Gebäude einer Firma in der Rudolf-Diesel-Straße brennen in voller Ausdehnung. Mehr Informationen in Kürze. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.