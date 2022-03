Einkaufen in Schwerin : Fielmann eröffnet größere Filiale in der Innenstadt

Mehrere Neueröffnungen in der City: Lange war geheim, wer auf das Schuhgeschäft folgt. Nun steht auch der Eröffnungstermin des Optikers fest. Zudem verlässt Depot seine Räume in der Marienplatzgalerie und zieht um.

Schwerin | Die City im stetigen Wandel: In den kommenden Wochen werden Besucher der Schweriner Innenstadt so einige neue Geschäfte sehen und alte wiederum vergeblich suchen. Größte Neuerung: In der Mecklenburgstraße eröffnet eine Fielmann-Filiale. Der Optiker baut sein Angebot in der Innenstadt damit erheblich aus. Die kleinere Fielmann-Filiale in der Mecklenbur...

