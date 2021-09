Feuerwehreinsatz in Schwerin : Mieterin mit Brandverletzungen im Krankenhaus

Die Bewohnerin der Gagarinstraße versuchte vergeblich das Feuer selbst zu löschen. Die Wohnung wurde von Einsatzkräften gesperrt.

Schwerin | Dichter Qualm steigt aus den Fenstern einer Wohnung in der Gagarinstraße am Mittwochmorgen auf. Nachbarn verlassen zur Sicherheit ihre Wohnungen, mit Bademänteln bekleidet trinken sie Tee vor dem Mehrfamilienhaus. Nur die Mieterin der betroffenen Wohnung kommt nicht heraus. Sie versucht das Feuer, das sich in der Küche bereits ausbreitet, selbst zu lö...

