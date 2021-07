Ferienspaß in Crivitz : Kinder erleben Abenteuer in der fiktiven Stadt Winkelstädt

Bis Sonntag bietet die Evangelisch Freikirchliche Gemeinde Crivitz allerlei Aktivitäten für Kinder bis zu 13 Jahren an. Ohne Anmeldung ist jeder auf der Wiese in der Lindenallee willkommen.

Crivitz | Helle Aufregung in der Lindenallee: Ein Verdächtiger wird verfolgt. Doch nicht etwa von der Polizei, sondern von Kindern. Was dramatisch klingt, ist in Wahrheit ein Teil der Ferienspiele, die dort auf der großen Wiese stattfinden. Bereits seit mehr als fünf Jahren organisiert die Evangelische Freikirchliche Gemeinde Crivitz für ein paar Tage abwechslu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.