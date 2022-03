Froschzaun bereit für Amphibienwanderung : Gnevener bereiten Kröten den Weg

Naturfreunde und ihr Froschzaun sind auch im 27. Jahr auf die Froschwanderung vorbereitet

Gneven | Die Nächte sind noch eisig, aber tagsüber kitzelt die Sonne schon so manche Kröte – die Zeit des großen Marsches zu den Laichplätzen naht. Das wissen auch die Gnevener Froschfreunde, schließlich sammeln sie bereits seit 27 Jahren Erfahrungen an ihrem Krötenzaun an der Kreisstraße 105. Also standen am Wochenende 17 Naturfreunde – von der Fünfjährigen b...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.