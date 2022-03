Fuß- und Radweg in Schwerin : Fußgänger-Schild sorgt für Verwirrung bei Radfahrern an der B321

Müssen Radfahrer auf halber Strecke umdrehen? Diese Frage stellt sich aufgrund des frisch aufgestellten Gehwegzeichens am Fuß- und Radweg an der Crivitzer Chaussee in Schwerin. Die meisten ignorieren es.

Schwerin | Ein neues Fußgänger-Schild sorgt für Verwirrung auf dem Fuß- und Radweg entlang der B321 zwischen den Schweriner Stadtteilen Zippendorf und Mueß. Das blaue Verkehrszeichen taucht nämlich erst mitten auf der Strecke auf, kurz hinter der Tankstelle. Bis dorthin gibt es keinen Hinweis darauf, dass Radler hier nicht in beiden Richtungen fahren dürfen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.