Gasalarm in Crivitz : Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt

Zu einem folgenschweren Unfall an einer Gasleitung ist es in einem Gewerbegebiet in Crivitz gekommen.

Crivitz | Feuerwehr und Polizei sind derzeit wegen einer beschädigten Hochdruckgasleitung in Crivitz im Einsatz. Wie die Polizei mitteilt, soll es gegen 12.45 Uhr zu dem Schaden infolge von Bauarbeiten im Gewerbegebiet an der Parchimer Straße gekommen sein. Das genaue Ausmaß ist noch nicht bekannt. >> Mehr in Kürze ...

