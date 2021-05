Goldenstädt : Geländewagen geht in Flammen auf

30 Brandschützer im Einsatz. Die Flammen schlugen bereits mehr als zwei Meter hoch.

Goldenstädt | Es war es ein bisschen Qualm, dann eine kleine Flamme und wenige Sekunden später brannte der gesamte Geländewagen. Gegen 20.10 Uhr wurden die Brandschützer aus Goldenstädt, Mirow und Banzkow am Dienstagabend zu einem Einsatz mit einem brennenden Wagen in die Neustädter Straße nach Goldenstädt gerufen. Ein Geländewagen stand am Straßenrand und brannte ...

