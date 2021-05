Rastow : Bewegungsparcours am Kraaker Jägerberg ist eröffnet

Die Gemeinde Rastow investiert 336.500 Euro für Sportgeräte und eine Freizeitstrecke zwischen den Ortsteilen. Jugend und Senioren sind begeistert.

Kraak | Nicht nur Bauch, Beine und Po werden gefordert. Künftig geht es auch dem Hüftspeck oder den Verspannungen im Rücken an den Kragen. Es kommt Bewegung in die Gemeinde Rastow. Im selbstgewählten Tempo. Das Flatterband auf dem Bewegungspfad am Kraaker Jägerberg ist Geschichte. Lange wurde geplant, gekämpft und am Ende doch schnell gebaut. Gemeinde hat ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.