Gemeinde Tramm : Gefallenen ein Denkmal setzen

Ein Stein wird bald an die Opfer des Zweiten Weltkrieges erinnern. Die Gemeinde investiert knapp 5000 Euro.

Tramm | Es sind Namen in Stein gemeißelt. Sie erinnern an eine dunkle Zeit. An leere Stühle an Familientischen. An ein Stück deutsche Geschichte. Die Rede ist von den Opfern des zweiten Weltkrieges. An die Männer und Jungen, die aus den Trammer Ortsteilen Göhren und Settin ihr Leben im Krieg verloren haben, erinnert eine Tafel in der Kapelle in Göhren. In...

