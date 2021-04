Dobin am See : Gemeinde spart mit 408 neuen Lampenköpfen

Noch in diesem Jahr soll die Straßenbeleuchtung umgerüstet werden. In Rubow stehen umfangreiche Arbeiten an.

Retgendorf | Immer mehr Gemeinden rüsten ihre Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Technik um. In den kommenden Monaten sollen auch alle 408 Straßenlaternen in Dobin am See diesem Standard entsprechen. Dafür haben die Gemeindevertreter in ihrer aktuellen Sitzung am Mittwoch gestimmt. „Wir haben einen Fördertopf gefunden, der den Austausch der Lampen...

