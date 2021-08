Digitalisierung in Dümmer : Gemeindevertreter wurden mit Tablets ausgestattet

Elf neue digitale Geräte wurden bestellt und sollen nun den Sitzungsdienst vereinfachen.

Dümmer | Auf den Gemeindevertretersitzungen in Dümmer wird ab sofort jede Menge Papier eingespart. So soll es zumindest in Zukunft laufen. Denn jeder Vertreter wurde nun mit einem Tablet ausgestattet. „Das ist auf jeden Fall eine tolle Sache“, so Bürgermeisterin Anke Gräber. Insgesamt elf digitale Geräte wurden für die Gemeinde bestellt und an jeden Vertreter ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.