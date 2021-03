Schwerin : Gesamte Sport-Kita unter Quarantäne

Nach weiteren positiven Tests auf das Coronavirus steht nun die gesamte Sport-Kita „Jean Sibelius“ unter Quarantäne

Schwerin | Mit sieben Neuinfektionen am Montag und einem neuen Corona-Fall am Sonntag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Landeshauptstadt jetzt bei 78,4 Fällen pro 100000 Einwohner. Von den Fällen am Montag haben nach Angaben der Stadt fünf einen Bezug zur Sportkita „Jean Sibelius“ und betreffen vier Beschäftigte sowie ein Kindergartenkind, die als Kontakt...

