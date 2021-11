Schwerin : Gesundheitsamt meldet 14 neue Corona-Fälle

In einer achten Klasse des Sportgymnasiums gibt es vier weitere Infektionen. Die Infektions-Inzidenz in Schwerin liegt aktuell bei 84,3.

Schwerin | 14 neue Corona-Fälle wurden dem Schweriner Gesundheitsamt am Freitag gemeldet. Darunter waren nach Angaben der Stadt auch vier weitere Infektionen in der Klasse 8c des Sportgymnasiums. Eine erste Infektion trat in dieser Klasse bereits am Mittwoch auf, so dass das Gesundheitsamt jetzt eine Quarantäneverfügung erlassen hat. Die Quarantäne gilt bis e...

