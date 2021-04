Grambow : Grambow plant kostenfreie Grünschnittabgabe – mit Risiken

Termine für April stehen bevor. Die Gemeinde will nach einer Steuererhöhung damit ihren Einwohnern mehr Service bieten

Schwerin | Am Montag soll in der Gemeinde Grambow ein Pilotprojekt zur Grünschnitt-Entsorgung starten. Die Gemeinde bietet ihren Einwohnern eine kostenlose Entsorgung an zwei Tagen im Monat an. Generell soll es jeder dritte Sonnabend im Monat und der vorangegangene Montag sein. Grambower und Wodenhofer können dann montags von 15 bis 17 Uhr und sonnabends von 10 ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.