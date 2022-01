Krone zu vergeben : Grambower suchen eine neue Bienenkönigin

Bürgermeister und Imker suchen eine Nachfolgerin für das besondere Amt. Anwärterinnen müssen mindestes 16 Jahre alt sein und Interesse für Bienen haben.

Grambow | In einem honiggoldenen Gewand und mit einem freundlichen Lächeln und ohne Stachel hat sie die Herzen der Grambower und auch der Bienenfreunde im Sturm erobert. Doch die Amtszeit der ersten Bienenkönigin ist nach wenigen Monaten zu Ende. Beruf und Ehrenamt ließen sich dann doch nicht so einfach vereinbaren, wie anfangs gedacht. „Bienenkönigin zu sein, ist mehr als ein glänzendes Kleid zu tragen. Es heißt auch, mit Anspruch und Wissen Interessantes über die Bienen weiterzugeben. Das ließ sich mit meinem Berufsalltag nicht vereinbaren, ich hatte zu wenig Zeit dafür übrig“, sagt Louisa Ziffus-Liebknecht. Sie bedauere es sehr, dass sie die Krone abgegeben hat. „Es macht aber keinen Sinn, wenn ich das Amt nicht wirklich ausfüllen kann“, schiebt sie hinterher. Lesen Sie auch: Louisa Ziffus-Liebknecht ist Grambows erste Bienenkönigin Auch Bürgermeister Sven Baltrusch und Imker Detlef Bolte, die die Idee zur Grambower Bienenkönigin hatten, bedauern das frühe Ende der Amtszeit. „Es ist wirklich sehr traurig. Wir hatten uns das etwas anders vorgestellt“, sagte Imker Bolte vor einigen Tagen. Doch nun ist klar. Es wird einen zweiten Anlauf geben, eine zweite Chance für den Titel Grambower Bienenkönigin. Bürgermeister Sven Baltrusch erklärt: „Wir rufen erneut alle Frauen dazu auf, sich für das Amt der Grambower Bienenkönigin zu bewerben.“ Interessierte könnten sich bei ihm oder Imker Bolte melden. Voraussetzung ist das Mindestalter von 16 Jahren. Auf die Frage, ob es unbedingt eine Königin sein muss, überlegt der Bürgermeister kurz und sagt dann: „Wir haben uns zunächst für eine Königin entschieden, die Biene ist ja nun auch weiblich. Sicher gibt es auch Könige, aber erst einmal suchen wir eine Bienenkönigin.“ Neben dem Mindestalter von 16 Jahren sollte die Bewerberin aus Grambow oder der Umgebung stammen und ein „Herz für Bienen“ haben. Imkerin müsse sie nicht zwingend sein, aber ein gewisses Grundwissen weitergeben können. „Wir möchten, dass die Bienenkönigin bei Veranstaltungen der Gemeinde und des Imkervereins ,Dr. Heinrich Friese' auftritt und da dann Kindern Fragen zur Biene beantworten kann. Wir geben da aber auch gern Hilfestellungen und kleine Schulungen“, sagt Bürgermeister Baltrusch. Nächster Bienentag am 21. Mai Die neue Amtszeit der Bienenkönigin beginnt im Frühjahr. Bis zum nächsten Grambower Bienentag soll die Königin gefunden sein, der wird am 21. Mai gefeiert, kündigt Baltrusch an. Auch das Kleid für die Königin wird wieder von Imker Detlef Bolte gesponsert. Die einstige Königin wünscht sich auch, dass eine Nachfolgerin gefunden wird: „Es ist eine schöne Aufgabe und ein tolles Amt“, sagt sie und versichert, den Bienen treu zu bleiben. Denn sie und ihr Mann haben insgesamt vier Völker und alle seien gut über den Winter gekommen. Anwärterinnen können sich bei Bürgermeister Sven Baltrusch unter der Telefonnummer: 0172 8677245 melden. Lesen Sie auch: Eine Radtour durchs Bienendorf ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.