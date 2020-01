Großbaustelle Schwerin : Stadt steckt Millionen in Tiefbau

Schwerin investiert dieses Jahr mehr als 33 Millionen Euro in die Sanierung von Straßen, Brücken und Radwegen

von Bert Schüttpelz

10. Januar 2020, 19:00 Uhr

Großbaustelle Schwerin: Neben Mega-Projekten des Landes wie dem vierspurigen Ausbau der Crivitzer Chaussee bis nach Raben Steinfeld und Erschließungsarbeiten für neue Wohngebiete durch private Unternehmen investiert auch die Kommune in diesem Jahr Millionensummen in den Ausbau der Infrastruktur. „Wir werden Baumaßnahmen mit einem Volumen von mehr als 33 Millionen Euro beginnen oder durch Planungen vorbereiten“, sagt Baudezernent Bernd Nottebaum.

Projekte werden langfristig abgestimmt

Das Besondere daran: Alle Projekte, die die städtische Infrastruktur betreffen, werden langfristig abgestimmt. Es wird eine Handlungsbedarfsliste für die nächsten zehn Jahre ständig fortgeschrieben. „Bei jeder Straßensanierung wird auch die Erneuerung der unterirdischen Versorgungsleitungen geprüft“, erläutert der Werkleiter der Schweriner Abwasserentsorgung, Lutz Nieke.

Koordiniertes Vorgehen verhindert mehrmaliges Aufreißen der Straßen

„Außerdem müssen die Veranstaltungsplanung und die Auswirkungen auf die Verkehrsführung berücksichtigt werden“, ergänzt der Leiter des städtischen Verkehrsmanagements, Dr. Bernd-Rolf Smerdka. Durch das koordinierte Vorgehen soll verhindert werden, dass Straßen mehrmals aufgerissen werden müssen. Daraus erklärt sich auch die relativ lange Bauzeit bei vielen Vorhaben wie etwa beim Schlachtermarkt, der diesen Sommer fertig wird, oder beim zweiten Bauabschnitt am Großen Moor, der vergangenes Jahr begonnen wurde.

„Sämtliche Versorgungsleitungen aus verschiedenen Bauperioden müssen erneuert werden, bevor die Straße eine neue Oberfläche bekommen kann“, erklärt Nieke. Für den zweiten Bauabschnitt mit einem Investitionsvolumen von 3,2 Millionen Euro sind deshalb insgesamt 33 Monate Bauzeit vorgesehen.

Ähnlich sieht es im zweiten Bauabschnitt der Rogahner Straße aus. Der Bau des 8,3 Millionen Euro teuren Abschnitts zwischen Bleicher Ufer und Schulzenweg soll nach Beendigung des Planfeststellungsverfahrens im Oktober beginnen, kündigt Nottebaum an. Ob dann gleich mit Vollsperrung gebaut wird, werde erst nach Absprache mit der Baufirma festgelegt. Die Anlieger würden auf jeden Fall frühzeitig informiert.

Zwei große Herausforderungen

Die Tiefbaumaßnahmen in der Lübecker Straße zwischen Eisenbahntunnel und Platz der Freiheit werden in wenigen Wochen abgeschlossen sein. Danach wird die Straße am Pappelgrund erneuert. Dann folgen zwei große Herausforderungen: Akuten Handlungsbedarf sieht Nieke nämlich für die Dr.-Hans-Wolf-Straße und den Buchenweg. Beides wird kompliziert. „Der Buchenweg ist Einbahnstraße und einzige Zufahrt für die Marina am Heidensee und die Wolf-Straße wird von Bäumen gesäumt“, weiß Nieke.

Parallel sollen in diesem Jahr die Bauplanungen für den Neubau der Eisenbahnbrücke Wallstraße, die Sanierung der Straße Am Immensoll und für die Radwege Greifswalder und Gadebuscher Straße fertig gestellt und der Radwegbau Lankow-Medewege und die Verbreiterung am Pfaffenteich-Nordufer abgeschlossen werden.

Kommentar von Bert Schüttpelz: “Der richtige Weg“ Wenn Straßen aufgerissen werden, ist das immer ärgerlich. Dauert es lange, wächst der Frust. Dennoch: Der Weg, den Schwerin geht, bei Straßenbaumaßnahmen grundhaft zu sanieren, ist richtig. Lieber einmal ordentlich bauen, als alle paar Jahre stückeln.

