Bauarbeiten in Schwerin : Grundstein für neues Justizzentrum am Demmlerplatz gelegt

Der Hochbau beim ersten Bauabschnitt des neuen Justizzentrums beginnt. Mitarbeiter werden sich in dem künftigen Gebäude Arbeitsplätze teilen und auch häufiger zu Hause arbeiten.

Schwerin | Der Grundstein in der knapp fünf Meter tiefen Baugrube ist gelegt. Damit beginnt nun der Hochbau im neuen Justizzentrum am Demmlerplatz. Während der erste Grundstein 1914 noch von Friedrich Franz Großherzog von Mecklenburg vollzogen worden war, waren am Freitag MVs Justizministerin Jaqueline Bernhard und Finanzminister Heiko Geue auf dem hinteren Absc...

