Guten Morgen : Gute Vorsätze nicht überstürzen

Der erste Monat des neuen Jahres ist fast herum. Die gute Nachricht: Es bleiben noch elf Monate, um die guten Vorsätze umzusetzen.

Schwerin | Nun ist er fast herum, der erste Monat des neuen Jahres. Wie immer schneller als gedacht. Zeit für eine erste Bilanz. Wo sind sie geblieben, die guten Vorsätze? Was hatten Sie sich für 2022 vorgenommen? Mit dem Rauchen aufhören, mit dem Joggen anfangen, weniger Couch, mehr frische Luft, weniger Schokolade, mehr Gemüse, weniger Stress, mehr Zeit für die Lieben? Ein bisschen viel auf einmal? Die gute Nachricht: Sie haben noch elf Monate Zeit, um ihre Vorsätze umzusetzen. Noch ist nichts verloren. Ohnehin raten Experten dazu, sich kleine, realistische Ziele zu setzen. Sie brauchen noch einen Impuls von außen? Wie wäre es mit der Fastenzeit? Das hätte zumindest zwei Vorteile. Erstens: Sie wären mit dem Verzicht zum Beispiel auf Süßigkeiten nicht allein. Zweitens: Die Fastenzeit beginnt am 2. März. Sie hätten also noch einen Monat Zeit, um sich auf die Umstellung vorzubereiten, ein bisschen Luft also. Freilich: Mit dem Verschieben ist es so eine Sache. Nicht nur ein Monat vergeht schneller, als man denkt. Auch ein Jahr kann ganz schön schnell vorbei sein. Und erst im Dezember mit den guten Vorsätzen zu beginnen, wenn Lebkuchen und andere Leckereien in den Regalen stehen, könnte dann doch ein bisschen knapp werden. ...

