SVZ-Spendenaktion : Firma HNP Mikrosysteme spendet 3000 Euro für den Wünschewagen

Schweriner Unternehmen mit Sitz in der Feldstadt beteiligt sich an SVZ-Aktion, um schwerstkranken Menschen zu helfen.

von Maren Ramünke-Hoefer

22. Dezember 2021, 15:57 Uhr

Schwerin | Das Schweriner Unternehmen HNP Mikrosysteme unterstützt jedes Jahr zur Weihnachtszeit soziale Projekte in der Region. „Dieses Jahr haben wir uns für den ASB-Wünschewagen entschieden“, sagt Thomas Weisener, Geschäftsführer von HNPM. Das Spendenprojekt wird seit mehreren Jahren zusammen mit der Schweriner Volkszeitung realisiert. Bis Anfang der Woche waren auf dem Spendenkonto knapp 180.000 Euro eingegangen.

„Diese Aktion engagierter Samariterinnen und Samariter für schwerstkranke Menschen in ihrer letzten Lebensphase ist etwas richtig Tolles“, betont Thomas Weisener. Eine der engagierten Helferinnen und mittlerweile hauptamtliche Koordinatorin des ASB-Wünschewagens ist Palliativschwester Nicole Steinicke.

Sie nahm am Firmensitz von HNPM am Bleicherufer 25 jetzt einen Scheck über 3000 Euro entgegen. Und berichtete bei der Gelegenheit ganz persönlich von ihrer Arbeit. „Wenn ich die leuchtenden Augen der Menschen sehe, deren letzte Wünsche wir erfüllen können, dann weiß ich, dass ich an dieser Stelle genau richtig bin“, sagt die junge Frau, wenn sie gefragt wird, wie belastend der Umgang mit Sterbenskranken manchmal ist.



Unternehmen produziert Mikro-Pumpen für die ganze Welt

Beeindruckt hörten Thomas Weisener und die kaufmännische Geschäftsführerin von HNPM, Yvonne Eilers, diese Geschichten. Das Unternehmen HNP Mikrosysteme entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Pumpen, die kleine und kleinste Flüssigkeitsmengen präzise dosieren. Eingesetzt werden sie in der instrumentellen Analytik, im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der chemischen und pharmazeutischen Produktion. Inzwischen beschäftigt die Firma mit Sitz in Schwerin etwa 90 Männer und Frauen.

„Glücklicherweise hatten wir 2021 eine positive Unternehmensentwicklung und konnten weitere Mitarbeiter einstellen“, sagt Yvonne Eilers. „In solchen Situationen freut man sich besonders, dass man anderen helfen kann. Und auch für das nächste Jahr dürfen wir optimistisch sein.“