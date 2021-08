Kommunalpolitik in Schwerin : Hauptausschuss: Grünes Licht für Neubau der Berufsschule Soziales

Die Standortentscheidung für den Neubau des Berufsschulzentrums Gesundheit und Sozialwesen ist gefallen

Schwerin | Seltene Einmütigkeit in der Kommunalpolitik: Ohne Gegenstimme hat der Hauptausschuss der Stadtvertretung auf seiner Sitzung am Dienstagabend im Perzinasaal beschlossen, dass der Ersatzneubau des Regionalen Beruflichen Bildungszentrums für Gesundheit und Sozialwesen in Neu Zippendorf entstehen soll. Und zwar auf der Brachfläche an der Plater und Pankow...

