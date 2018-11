Flammenmeer in Schwerin : Brand eines Mehrfamilienhauses in der Schelfstadt

Aufgrund der Löscharbeiten ist die Werderstraße voraussichtlich bis 9Uhr gesperrt.

von svz.de

30. November 2018, 06:11 Uhr

Kurz nach Mitternacht am 30.11. meldeten mehrere Zeugen der Polizei und Feuerwehr den Ausbruch eines Brandes auf dem Balkon einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schweriner Hospitalstraße.

Nach bevor die Einsatzkräfte den Brandort erreichten, griff das Feuer bereits auf große Teile des Gebäude sowie den Dachstuhl über. Eine Bewohnerin des Hauses wurde leicht verletzt, als sie versuchte den Brand selbstständig zu löschen. Sie wurde mit Brandverletzungen an den Händen durch die Rettungskräfte in die Helios Klinik verbracht. Die restlichen Bewohner konnten das Haus unverletzt und rechtzeitig verlassen.

Die Feuerwehr löst Großalarm aus, so dass neben der Berufsfeuerwehr auch die fünf Freiwilligen Feuerwehren der Landeshauptstadt zum Einsatz kommen. Probleme bereitete zunächst die Wasserversorgung. Minutenlang bemühten sich die Kameraden, einen Unterflurhydranten anzuzapfen, was aber offenbar zunächst nicht gelingen wollte. Auch bereitete die enge unmittelbar angrenzende Bebauung einige Probleme.

Wegen der Löscharbeiten musste die viel befahrene Werderstraße zeitweise komplett gesperrt werden.

Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die Ursache des Brandes ist derzeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.