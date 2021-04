Helios-Kliniken Schwerin : Mitarbeiter kritisieren geplanten Stellenabbau

Die Helios-Kliniken wollen bei den Ärzten sparen. Betriebsrat und Marburger Bund zeigen sich von den Plänen wenig begeistert.

Schwerin | Acht Arztstellen sollen in diesem Jahr in den Schweriner Helios-Kliniken eingespart werden. Entlassungen soll es nicht geben, dafür sollen Stellen jedoch nicht nachbesetzt werden. An diesem Vorgehen gibt es nun Kritik. Aus der Belegschaft heißt es, der Konzern will Gewinne steigern. Ärzte statt Pfleger „Hier wird ein Kampf um Gewinnmaximierung a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.