Helios-Kliniken in Schwerin : Weihnachtskekse für Ärzte, Schwestern und Pfleger der Intensivstation

Café-Betreiberin Ulrike Friedersdorf backt mit ihren Mitarbeitern Plätzchen und verschenkt 90 Tütchen an Angestellte der Helios-Kliniken als Wertschätzung für deren Arbeit.

Schwerin | „Sie können sich gar nicht vorstellen, wie wichtig und bedeutend solche Aufmerksamkeiten und wertschätzende Worte in dieser besonderen Zeit für uns sind“, schreiben die Mitarbeiter der Intensivstation I 2 der Schweriner Helios-Kliniken. „Es ist wirklich bemerkenswert und schön, dass Sie an uns denken. Das macht Hoffnung“, heißt es in dem Dankschreiben...

