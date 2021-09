Haltestelle Hegelstraße : Herrenloser Koffer legt Straßenbahnverkehr in Schwerin lahm

Das Gepäckstück sorgte an der Endhaltestelle Hegelstraße für Aufregung. Der Straßenbahnverkehr wurde eingestellt.

Schwerin | Ein herrenloser Koffer an der Haltestelle Hegelstraße löste am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr einen Polizeieinsatz aus. Der Trolley wurde neben einem Fahrscheinautomaten abgestellt. Von seinem Besitzer fehlte jede Spur. Nach einem Hinweis rückte die Polizei an. Bis der Inhalt des Gepäckstückes geklärt war, sperrte die Polizei den Bereich weiträumig ab....

