Schwerin : Herrentag feiern zu „Gestört aber Geil“

„Und draußen tanzt der Bär“ auf der Freilichtbühne Schwerin

von svz.de

28. Mai 2019, 12:00 Uhr

Zur achten Ausgabe von „Und draußen tanzt der Bär“ sind in diesem Jahr ganz besondere Gäste auf die Freilichtbühne geladen. Die Musiker „Gestört aber Geil“ aus Erfurt sind jedes Wochenende unterwegs und ausgebucht. Nun macht das Duo Halt in Schwerin. Für ähnlich gute Laune werden auch „Anstandslos und Durchgeknallt“ am Herrentag sorgen. Die limitierten „Early Bird Tickets“ gibt es aktuell auf www.me-events.de, im Ticketshop oder im Ticketservice der Sport- und Kongresshalle Schwerin. Der Vorverkauf wird empfohlen, so die Veranstalter abschließend.