Corona-Regeln : Herrentag in Schwerin ohne Ausgangssperre

Nach fünf Tagen unter dem Schwellenwert von 100 werden ab Donnerstag die Regeln gelockert.

Schwerin | Gute Nachrichten für alle Freiluftfans: Nach fünf Tagen in Folge mit einer Inzidenz unter 100 werden am Herrentag in der Landeshauptstadt die Regeln etwas gelockert. Das bestätigt Oberbürgermeister Rico Badenschier. Ausgangssperre fällt am Feiertag Für Christi Himmelfahrt haben die niedrigen Inzidenzwerte der vergangenen Tage gute Auswirkungen. ...

