Schwerin hilft : Hilfe aus Schwerin für Hochwasseropfer im Westen

Das Schweriner DRK schickte am Wochenende Material in die Krisenregion. Auch die Tafel hilft.

Schwerin | Aus der Landeshauptstadt wurden weitere Hilfsgüter in die von der Flutkatastrophe betroffenen Regionen im Westen Deutschlands geschickt. So stellte der Schweriner Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes zwei Fahrzeuge bereit, die in der Krisenregion zum Einsatz kommen. „Sechs Helfer haben zwei Mannschaftstransporter überführt“, sagt DRK-Pressespreche...

