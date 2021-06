Dobin am See : Hobby-Historiker decken Schicksale auf

Senioren sichten für die Gemeindechronik Dokumente. Dabei stoßen sie auf die Geschichte eines Neu Schlagsdorfers.

Dobin am See | Dieses schlechte Zeugnis rettete dem Neu Schlagsdorfer wahrscheinlich das Leben. „Dienstleistungszeugnis“ steht auf einem vergilbtem, hauchdünnem Blatt Papier geschrieben, darunter ein Hakenkreuz-Stempel. Dann der entscheidende Satz: „Seine weltanschauliche Haltung ist nicht einwandfrei.“ Ein Satz, mit dem er kurz vor Kriegsende um einen Einzug in die...

