Steigende Corona-Zahlen in Schwerin : Immer mehr Mitarbeiter in Quarantäne – Angespannte Lage bei Helios

Seit Tagen meldet das Gesundheitsamt neue Rekordwerte bei Neuansteckungen. Während Polizei und Feuerwehr bisher kaum mit Ausfällen durch Quarantäne zu kämpfen haben, beobachtet das Krankenhaus die Situation mit Sorge.

Schwerin | Die Omikron-Welle hat die Landeshauptstadt erfasst. Seit zwei Wochen steigt die Zahl der Neuinfektionen stetig an. Innerhalb der vergangenen 14 Tage haben sich allein 1559 Schweriner mit dem Coronavirus angesteckt. Geht man davon aus, dass mit jedem Infizierten mehrere Kontaktpersonen in Quarantäne gehen, sind Tausende Menschen aktuell in der Isolatio...

