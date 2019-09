Schwerin : Hund in Tellerfalle: Tierschützer suchen den Hundequäler

Wer hat die Tellereisen-Falle aufgestellt: 1000 Euro Belohnung für Hinweise

von Mario Kuska

03. September 2019, 20:00 Uhr

Diese unfassbare Tat von Tierquälerei hat Schwerin zuletzt erschüttert. Ein Schäferhund-Mischling war am 23. August in eine sogenannte Tellereisen-Falle geraten und hatte sich verletzt. Die Hundebesitzerin hatte ihren kleinen Liebling in Zippendorf nahe des Schweriner Sees an einem Waldstück von der Leine gelassen und kurz darauf das wimmernde Tier in der eisernen Falle entdeckt. Bisher jedoch ist die Suche nach dem Fallensteller erfolglos geblieben.

Belohnung von PETA ausgesetzt

Jetzt schaltet sich die Tierschutzorganisation PETA ein. 1000 Euro Belohnung verspricht sie für Hinweise auf einen möglichen Täter. „Der Tierquäler, der das illegale Tellereisen ausgelegt hat, muss gefunden und zur Rechenschaft gezogen werden“, so Judith Pein im Namen von PETA. „Tritt ein Tier in ein solches Fanggerät, hängt es oft schwer verletzt fest und leidet unter Angst und entsetzlichen Schmerzen, bis es gefunden wird oder qualvoll stirbt. Daher muss nicht nur der Gebrauch, sondern auch der Verkauf dieser gefährlichen Fanggeräte endlich verboten werden. Dem Fallenaufsteller muss bewusst sein, dass auch Kinder schwere Verletzungen davontragen können, wenn sie in eine solche Vorrichtung geraten.“

Ein Unbekannter hatte das Fanggerät illegal in dem angrenzenden Waldstück an der Bosselmann-Straße in der Nähe einer Gaststätte ausgelegt. Die Polizei konnte den verletzten Schäferhundmischling, der vor Schmerz laut schrie, befreien. Die Kripo ermittelt wegen des Verdachts auf Jagdwilderei und des Verstoßes gegen das Bundesjagdgesetz sowie das Tierschutzgesetz. Hinweise nehmen die Kripo unter der Telefonnummer 0385-5180-1335 sowie das Polizeihauptrevier unter 0385-5180-2224 entgegen.

